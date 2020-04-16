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İtalya Serie A, Sampdoria, Futbol, Spor

Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın Başkanı Massimo Ferrero, futbola olan özlemini dile getirirken, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa aşı için gönüllü olarak kobay olurum" dedi.

16.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:59
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum

Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Ferrero, futbola tekrar geri dönmelerinin mümkün olması durumunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirtti.

Başkan Ferrero, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa, yani tekrar sağlıklı bir biçimde futbol oynayabileceğimiz anlamına gelirse aşı için ben gönüllü kobay olurum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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