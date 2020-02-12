: Sami Çölgeçen: Arda Turan'ın dönmesini istemeyenler, gençliklerinde hiç hata yapmadılar mı?

12.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:44

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer sürecinde başkan Mustafa Cengiz ve kulüp üyelerinin tavrına tepki gösterdi.

ARDA TURAN TEPKİSİ: ÜYELERİMİZ GENÇLİKLERİNDE HATA YAPMADILAR MI?

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in Arda Turan konusunu kestirip attığının altını çizen Sami Çölgeçen, "Birçok üyemiz, Arda'nın kulübe dönmesini istemedi, Mustafa bey de bu konuyu kestirip attı. Ben bunu kabullenemiyorum. Merak ettiğim konu şu; üyelerimizden Arda'nın hata yaptığı için dönmemesini isteyenler acaba gençliklerinde hata yapmadılar mı?" dedi.

Sami Çölgeçen, "Ben 13 yaşından beri tanıdığım Arda'nın dönmesini isterdim." ifadelerine yer verdi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: ÇOK ACIMASIZCA ELEŞTİRİLİYORUZ

Hayatını Galatasaray'a adadığını ifade eden Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, "Gelin bir olalım, birlik olalım. Biz, birlik olursak Galatasaraylıların başaramayacağı şey yok, buna çok ihtiyacımız var, özellikle buna bu sezon çok ihtiyacımız var. 24 saat bu listeyle yaşıyorum, Galatasaray'ın sadece ocak maaşları var, bu da 10 gün geçti. Geldik geleli, çalışan kardeşlerimizin maaşlarını ayın 2'sinde hiç yatırmadık. Çok acımasızca eleştiriliyoruz ama iyi işler yaptığımızı bilmenizi istiyorum" dedi.

"BORCUMUZ, YÖNETİLEBİLİR BORÇ"

Galatasaray'ın borcunun artık yönetilebilir bir borç olduğunun altını çizen Albayrak, "Galatasaray'ın borcu artık yönetilebilir durumdadır. Birçok kulüp de bu durum yok. Her transfer döneminde aldığımız ile sattığımız arasında 1 milyon euro farkımız var. Gelecek sezon başında göreceksiniz ki, çok güzel şeylere imza atmışız. Bunu göreceksiniz ve o zaman bana ve yönetime hesap sorabilirsiniz. Gelecekte büyük transferler olmayacak, genç kardeşlerimize yöneliyoruz, geleceğimizi oluşturuyoruz. Bir kısmını gerçekleştirdik, bir kısmını daha da geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"BU SEZON DA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Galatasaray'ın bu sezon da şampiyon olacağını vurgulayan Albayrak, "Bu yönetim nasıl ki Florya'yı terk etmediyse, Galatasaray Adası'nı da alacaktır, o ada bizim adamızdır. Söz veriyorum. İki sene geldik şampiyon olduk, bu takımdan bir şey olmaz dediler, şampiyon olduk, bu sezon da şampiyon olacağız, göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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