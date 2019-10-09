Kayserispor'un yeni hocası Samet Aybaba oldu!

09.10.2019 19:53

Süper Lig'in ilk 7 haftalık dilimini galibiyetsiz noktalayan ve 3 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yerine Samet Aybaba göreve getirildi. Ankara'da görüşülen ve anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın Kayserispor tesislerinde imza töreni düzenlenecek.

"HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Sarı-kırmızılı kulüp, henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak Samet Aybaba, transferi Instagram hesabından duyurdu. Aybaba, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun" yazdı.

İşte o paylaşım:

Kaynak: İHA