Sam Allardyce, eski öğrencisi Cenk Tosun'u West Bromwich'e transfer etmek istiyor

Everton'da fazla forma şansı bulamayan ve geleceği merak konusu olan Cenk Tosun için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. 29 yaşındaki milli oyuncunun eski hocası Sam Allardyce, daha önce kendisiyle ilgili "Onunla çalışmayı seviyorum çünkü çok dürüst biridir" yorumunu yapan Cenk'i kadrosunda görmek istiyor.

West Bromwich teknik direktörü Sam Allardyce, daha önce Everton'da birlikte çalıştığı Cenk Tosun'la yeniden buluşmak istiyor.

Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren West Bromwich, devre arasında milli oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmanın planını yapıyor. İngiliz ekibi, kümede kalmayı başarırsa Cenk'le uzun vadeli bir sözleşme yapacak.

ALLARDYCE'IN STOPER VE FORVET PLANI

Deneyimli teknik adam Sam Allardyce, devre arası transfer döneminde bir stoper transferi de istiyor.

Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle form tutmakta zorlanan Cenk Tosun, bu sezon Everton'da sadece 6 maçta görev alabildi. 29 yaşındaki forvet, Richarlison ve Calvert-Lewinli kadroda süre almakta zorlanıyor.

CENK'İN ARKASINDA DURDU

Sam Allardayce, Everton'da birlikte çalıştığı Cenk Tosun'un arkasında duran menajerlerden biriydi. İngiliz basınının "Cenk Tosun, Everton için bir fiyasko" manşetlerine o dönemde karşı çıkan Allardayce, "Cenk Tosun'un kalitesinden ve profesyonelliğinden hiçbir zaman şüphe etmedim, sadece biraz şansızlık yaşadı" sözleriyle Cenk Tosun'un arkasında durmuştu.

A Milli oyuncu daha önce deneyimli teknik adam için açıklamasında; "Big Sam en iyilerden ve onu gerçekten seviyorum. Onunla çalışmayı seviyorum çünkü çok dürüst biridir. Gerçekleri yüzünüze söyler ve arkanızdan konuşmaz." demişti.