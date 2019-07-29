Salda Gölü'ne yapılması planlanan millet bahçesi için sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve beyaz sahiliyle Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü'nün kenarına Millet Bahçesi yapılacak. 31 Temmuz'da TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilecek olan millet bahçesinin teslimi 360 gün sürecek. Ancak çevreciler yapılacak yapının doğa katliamına neden olacağını öne sürerek, ihalenin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle sosyal medya üzerinden #Saldayadokunma hastag'iyle büyük tepki gösteren vatandaşlar, buranın korunması gerektiğini söyledi.

CHP İL TEŞKİLATI AÇIKLAMA YAPACAK

Yaşanan tartışmalara siyasiler de dahil oldu. CHP Burdur İl Başkanlığı da yapılacak projeye karşı çıkarak iptalini istedi. Bu yönde ihalenin yapılacağı tarih olan 31 Temmuz saat 14.00'de Salda Gölü'nde açıklama yapılacak.

"RANTA ÇEVİRMEK İÇİN KOLLARI SIVADILAR"

CHP 25 ve 26. dönem Milletvekili Gülay Yedekci'de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak olaya tepkisini dile getirdi. Yedekci, "İstanbul ve diğer kentlerimiz, Karadenizin yaylaları, SİT alanları, Kaz Dağları, dere yatakları ve daha birçoklarından sonra yine muhteşem bir doğa harikasını ranta çevirmek için kolları sıvadılar" açıklamasında bulundu.

"SALDA'NIN SESİNE SES OLMAYA DAVET EDİYORUM"

CHP 25 ve 27. dönem Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'da #Saldayadokunma hastag'iyle yaptığı paylaşımda, "Salda Gölü'nün doğal güzelliği ve yapısı bozulmasın diye tüm doğa dostlarını Salda'nın sesine ses olmaya davet ediyorum. Salı günü saat 14.00'te Salda Gölü kıyısında buluşalım. Doğamızın, yaşam alanlarımızın ihalelerle betona boğulmasına izin vermeyelim." dedi.

Salda Gölü'ne yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili kimi vatandaşların tepkisi şöyle:

"5 YILIN ARDINDAN BURASI YOK OLUR"

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Kurulu Üyesi Yard. Doç. Dr. Erol Kesici de geçtiğimiz günlerde konu hakkında bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Salda Gölü'nün güzelliğini sağlayan biyo-mineraller, canlı bir oluşum bu. Dünyada iki noktada böylesi bir oluşum var. Böylesi bir alana millet bahçesi yapmanın amacı nedir? Millet bahçesi yapmakla buraya daha fazla turist çekemezsiniz. Bu şekilde insanları bilinçsizce alana doldurursanız beş yıl para kazanırsınız ama 5 yılın ardından burası yok olur ve ortaya bütün doğal değerleri yok edilmiş çirkin bir alan kalır"

MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Daha önce Salda Gölü'nü besleyen su kaynakları üzerinde Devlet Su İşlerinin (DSİ) yürüttüğü gölet projesine ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararının iptali hakkında 2017 yılında dava açılmış ve gölet projesine Isparta İdari Mahkemesinden iptal kararı gelmişti. Bölgede araştırma yürüten heyetin hazırladığı raporda "Salda Gölü'nü besleyen sınırlı sayıdaki su kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, Kayadibi Göleti'nin Salda Gölü'ndeki su seviyesinin azalmasına neden olacağı öngörülmektedir" denilmişti.