Sakatlandığına inanmayan Avcı'ya sitem etti: İnanmıyorsanız bakın, sakatım

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında evinde Wolverhampton'a 1-0 mağlup olmuştu. Maçın 17. dakikasında Güven Yalçın ile Abdullah Avcı arasında yaşanan sakatlık konuşması ise maçın önüne geçti. İkili arasında geçen diyalog ve fotoğraf sosyal medyada da çok konuşuldu.

04.10.2019 14:21
Sakatlandığına inanmayan Avcı'ya sitem etti: İnanmıyorsanız bakın, sakatım

Maçın 17. dakikasında sakatlanan ve 'Beni çıkarın' işaretiyle 27'de oyundan alınan Güven Yalçın, saha kenarında ilginç görüntüler verdi. "Neyin var, devam etsene" sözlerine karşılık şortunu indiren genç oyuncunun, "İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım" karşılığını verdiği öğrenildi. Güven'in bu görüntüsü sosyal medyada da gecenin konusu oldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ VE DESTEK

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Beşiktaş taraftarı, Wolverhampton maçına ilgi göstermedi... Destek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın çağrısına rağmen tribünlerin yarısına yakını boş kaldı. Taraftarlar, Başkan Fikret Orman ve Burak Yılmaz aleyhine tezahürat yaparken ilk yarının bitiminde takımı tribüne çağırdı. Futbolcular alkışlarla karşılık verdi. Ancak Lens, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklandı.

AVCI PATLADI: ANTRENÖRLÜĞÜM SORGULANAMAZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, istifa söylentilerine sert çıktı. Deneyimli hoca, "Kimse benim antrenörlüğümü sorgulayamaz" diyerek içini dökerken 3 yıl kontratı olduğunu hatırlatıp şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladım. Yolumuza çalışarak ve odaklanarak devam edeceğiz. Oynanan oyunu, oyuncuyu, kendimi hep sorguladım. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. Ben bütün sınavları geçtim. 20 senede her kademede çalışıp tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler. Bugün Beşiktaş beni değil, ben Beşiktaş'ı istedim. Seyircisiyle, camiasıyla, geçmişiyle... Seyircinin 85. dakikaya kadar verdiği destekle oyuncular her şeyi denediler. Umarım aynı desteği hafta sonu gösterir seyircimiz ve bu şanssızlığı kırarız."

Abdullah Avcı, kaçan bir gol pozisyonu sonrası elindeki su şişesini fırlattı. Tecrübeli hoca, hakemle girdiği tartışma sonrasında da sarı kartla cezalandırıldı.

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YORUMLAR (33)

  • KLAVYE DELİKANLISI:
    Antrenörlüğüne laf söyletmiyor ama görünen köy ortada. Avcı, BJK için yeterli değil. dişine göre takım bulsun. BJK, FB, GS gibi takımların kökünü, kültürünü bilmeyenler teknik direktör olmaya çalışıyor. sergen bu işi çözerdi.
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  • .:
    BENİM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜMÜ KİMSE SORGULAYAMAZ . BEN JÜRGEN KLOPP , PEP GUARDİOLA KARIŞIMIYIM .
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  • BY BİLEN:
    Ulen kara kargalar küme düşüyonuz hala derdiniz Galatasaray .ne derin acınız varmış be
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  • YETER:
    şu gs taraftarı kadar garip amip bir taraftar topluluğu görmedim 19 yıl önce bedavaya aldıkları uefa kupası ve süper kupayla 19 yıldır övünen tek taraftar topluluğu yıllardır avrupa rezili gs ve taraftar bozntuları kalkıp halen utanmadan diğer takımları eleştiriyor inanın bana bunlar yağmurdan sonra çıkan mantar gibi gs kötüyse sesleri çıkmaz gs iki maç aldımı bir bakarsınız ordan burdan türemişler psg nin ikinci yedek kadrsosuna yenilen reziller bjk ve fenere laf ediyo yazık acıncak haldeler:))
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  • BU VEDE ERSUN YANAL TR FUTBOLUNUN İKİ:
    Yüz Karasi ALLAHTTAN FETiH SULTAN TERiM VEDE 1905 GS iMPARATORLUGU VARDA DüNYA TüRKiYEDE SPOR FUTBOL DENiNCE iLK AKLA GELEN TAKIM GS YOKSA GERiSi FASSSA FiSSSOOO 50 YIL CALISSALAR ACABA Bi UEFA Bi UEFA SüPER KUPA KAZANABiLECEKLERMi
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  • CISSSS:
    20YIL OLDU HALA NEYİN KAFASINI YAŞIYOSUNUZ ISITIP ISITIP YEMEKTEN USANMADINIZ Bİ DAHA ALSANIZA O 50yılın İÇİNDE SİZDE VARMISINIZ? KOMİKSİN DENYO
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  • KSK Lİ MESUT:
    28 maçta 2 galibiyet almışlar bide konuşuyosunuz. Rezilsaray...
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  • O KUPALAR GEÇMİŞTE KALDI PARATÖRCÜ:
    üç yıldır şampiyonlar liginde oynuyosunuz adam gibi oynayında biraz ülke puanına katkı yapın godik. üç yıldır Beşiktaşın topladığı puanlarla direk katılıyosunuz
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