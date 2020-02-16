Haberler » Spor » Sakatlanan Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek - Spor

Sakatlanan Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe'ye Gustavo'dan sonra bir kötü haber de Emre Belözoğlu'ndan geldi. Kas ve kas zarında yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

16.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:10
Sakatlanan Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertlilere üst üste kötü haberler geliyor. da sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Gustavo da gördüğü de sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü.

SAKATLANIP ÇIKTI

Dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 2-1 kaybettiği maçta Emre Belözoğlu sakatlanıp yerini 46. dakikada Tolga Ciğerciye'ye bıraktı.

KASINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Belözoğlu'nun ilk kontrollerinde sol bacağında kas ve kas zarında yırtık tespit edildiği ifade edildi.

DERBİDE YOK

Sakatlanan tecrübeli futbolcu, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.


Haber Videosu

: Sakatlanan Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler