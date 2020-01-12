Sakaryaspor, maça "Kiralık" yazılı formalarla çıktı
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Sakaryaspor, deplasmanda Ergene Velimeşe ile karşı karşıya geldi. Forma göğüs sponsoru bulamayan Sakaryaspor, bu maça "Kiralık" yazılı formalarla çıktı.
12.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:47
Sakaryaspor'da BMC'nin sponsorluk süresinin sona ermesiyle göğüs reklamı için sponsor bulunamadı.
Yeşil siyahlı yönetim de destek verilmemesine dikkat çekmek için deplasmanda oynadıkları Ergene Velimeşe maçına, formanın önüne "Kiralık" yazısını yazdırdı. Sakaryaspor maça, önünde "Kiralık" yazan formayla çıktı.
Sakaryaspor, ligde şu anda 27 puanla 7. sırada bulunuyor.
Haber Videosu: Sakaryaspor, maça "Kiralık" yazılı formalarla çıktı
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