Sahaya girip Parmalı oyuncuyu kovalayan Trabzonsporlu taraftar: İndirecektim ama olmadı
Trabzonspor-Parma maçının son dakikalarında sahaya giren bordo-mavili taraftar, "O zenciyi indirecektim, kestirmiştim gözüme ama olmadı sağlık olsun" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İtalyan ekibi Parma ile karşı karşıya geldi. Ottensheim Stadında oynanan maçta bordo-mavililer Parma ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonsporlu taraftarlar Parma ile oynanan hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlere sığmayan taraftarlar, saha kenarından ve kale arkalarından maçı izlemek zorunda kaldı.
"GÖZÜME KESTİRMİŞTİM"
Ancak maçın son anlarında ilginç bir olay yaşandı. 89. dakikada bir taraftar, Parma'nın 21 yaşındaki Fransız oyuncusu Yann Karamoh'un peşinden koşmaya başladı. Genç oyuncuya yetişemeyen taraftar, üzgün bir şekilde sahadan ayrıldı. Maç sonunda sosyal medya hesabından bir video yayınlayan taraftar, "O zenciyi indirecektim, kestirmiştim gözüme ama olmadı sağlık olsun" dedi.
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Bu takım futboldan men edilmeli , sinir stres kontrolü olmadığı gibi bir de saman aleviyiz diye övünürler bunlar ve bunların taraftarlarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yine hamsi yine rezillikCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Hamsiyi fazlay kaçırmış olmalıCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Hamsi kafali ne olacak.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Trabzonspor gerçekten sevdiğim takım böyle aptallar size zarar verir bilginize.5 maç saha kapatma alıp şampiyonluğu böyle geri zekalılar yüzünden kaybetmekte var.Dost acı söyler dostlarım.Bu tipleri aranızda barındırmayin sakin ha.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Manyak oğlu manyak misafir onlarCevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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Sağlam bir ceza kesilsin ki tekrarlanmasın kötü örnek ayıp ozaman her canı sıkılan insin adam kovalasınCevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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pislik herif bi bitmedinizCevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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tamam salın delikanlıyı şimdiCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Trabznunun adını kirletmeye calısıyor p3Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır