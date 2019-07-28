Sahaya girip Parmalı oyuncuyu kovalayan Trabzonsporlu taraftar: İndirecektim ama olmadı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İtalyan ekibi Parma ile karşı karşıya geldi. Ottensheim Stadında oynanan maçta bordo-mavililer Parma ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonsporlu taraftarlar Parma ile oynanan hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlere sığmayan taraftarlar, saha kenarından ve kale arkalarından maçı izlemek zorunda kaldı.

"GÖZÜME KESTİRMİŞTİM"

Ancak maçın son anlarında ilginç bir olay yaşandı. 89. dakikada bir taraftar, Parma'nın 21 yaşındaki Fransız oyuncusu Yann Karamoh'un peşinden koşmaya başladı. Genç oyuncuya yetişemeyen taraftar, üzgün bir şekilde sahadan ayrıldı. Maç sonunda sosyal medya hesabından bir video yayınlayan taraftar, "O zenciyi indirecektim, kestirmiştim gözüme ama olmadı sağlık olsun" dedi.