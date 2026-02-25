Haberler

TÜİK'in raporu acı gerçeği gözler önüne serdi

TÜİK'in raporu acı gerçeği gözler önüne serdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in Sağlık Modülü verilerine göre hanelerin önemli bir bölümü muayene, tedavi ve ilaç harcamalarını bütçeleri üzerinde yük olarak görüyor; özellikle düşük gelir grubunda sağlık giderlerinin finansal baskı oluşturduğu dikkat çekiyor.

  • TÜİK verilerine göre, hanelerin yaklaşık %7,3'ü doktor muayene ve tedavi harcamalarını çok yük, %36,1'i biraz yük olarak değerlendirdi.
  • TÜİK raporunda, hanelerin %5,9'u ilaç harcamalarını çok yük, %37,3'ü biraz yük olarak değerlendirdi.
  • TÜİK verileri, en düşük gelir grubunda sağlık harcamalarının hane bütçesine daha fazla yük getirdiğini gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Sağlık Modülü verilerine göre, hanelerin önemli bir kısmı muayene ve tedavi harcamalarının bütçelerinde yük oluşturduğunu belirtti.

HALKIN YARIYA YAKINI "YÜK" OLARAK GÖRÜYOR

Son 12 ayda doktor muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yaklaşık %7,3'ü için çok yük, %36,1'i için biraz yük getirdiği, yalnızca %47,7'si için yük oluşturmadığı görüldü. Bu durum, sağlık hizmeti maliyetlerinin birçok aile için ekonomik baskı yarattığını ortaya koydu.

İLAÇ HARCAMALARI İÇİN DE GÖRÜŞ AYNI

Aynı raporda ilaç harcamalarının da hane halkı bütçesinde ağırlık yaptığı, %5,9'unun ilaç giderlerini çok yük, %37,3'ünün biraz yük olarak değerlendirdiği tespit edildi. Diş muayenesi ve tedavisinde de benzer bir yük dağılımı görüldü.

TÜİK verileri hanelerin yaklaşık %9'unun son 12 ayda doktor muayenesine, %36,6'sının diş muayenesine harcama yaptığını gösterirken, sağlık harcamalarının gelir seviyesine göre dağılımı da incelendi. Buna göre en düşük gelir grubunda sağlık harcamaları hane bütçesine daha fazla yük getirirken, en yüksek gelir grubunda bu oran daha düşük kaldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak

Para var huzur var dedirten olay!