İzmir'de Altaylı futbolcu ve 2 milli sporcu aynı gün ön çapraz bağ ameliyatı oldu

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde, Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı oyuncusu Mikail Tatlı, milli güreşçi Fatma Nesibe Kaya ve Altay Spor Kulübü futbolcusu İbrahim Kıravi, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmaları nedeniyle aynı gün ameliyat edildi. Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden 3 sporcu, yeniden sahalara ve mindere dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı oyuncusu Mikail Tatlı, milli güreşçi Fatma Nesibe Kaya ve Altay Spor Kulübü futbolcusu İbrahim Kıravi, yaşadıkları ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmalarının ardından yeniden spora dönmek için tedavi sürecine başladı. 9 Ekim'de DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Travmatoloji ve Ortopedi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Lokman Kehribar tarafından ameliyat olan 3 sporcu, ameliyatlarının ardından sahalara ve mindere dönmek için iyileşme sürecine girdi. Sağ dizinden ameliyat olan Altay Spor Kulübü futbolcusu İbrahim Kıravi, Karşıyaka maçında sakatlandığını belirtip, "Karşıyaka maçında talihsiz bir kaza yaşadık. 4'üncü dakikada çapraz bağlarım koptu. İlk önce durumum iyiydi ve yürüyüşümde sıkıntı yaşamıyordum. Ancak MR çekilince kopuk olduğunu öğrendim. Spor hayatımda çıkış yapacağım bir sene olması gerekirken bu durum beni çok üzdü. Sonra Lokman Hoca ile tanıştım. 'Tekrar spora geri dönebilir miyim?' diye korkuyordum. Çünkü bu ameliyat kariyerim için çok önemliydi. Ama ilk önce Allah'a, sonra Lokman Hoca'ya güvendim. Şimdi bu korkumu atlattım. En iyi şekilde sahalara dönmek için tedavime devam edeceğim" dedi.

'UMARIM 5-6 AY SONRA YENİDEN SAHALARDA OLACAĞIM'

Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı oyuncusu Mikail Tatlı ise "2019'dan beri Amerikan futbolu oynuyorum. 2 ay önce de çapraz bağım koptu. Lokman Hoca'ya güvendiğim için geldim. Ameliyatım güzel geçti, çok az bir ağrım oldu. Umarım 5-6 ay sonra yeniden sahalarda olacağım" diye konuştu.

Milli güreşçi Fatma Nesibe Kaya da "Daha önce de sağ çaprazımdan ameliyat olmuştum. 2 yıl önce ameliyat oldum ve tam düzelmedim. Bu defa sol bacağımdan ameliyat oldum ve sürecim çok iyi geçti. İyileştikten sonra yeniden sağ dizim için de ameliyat olacağım. Şu anda çok iyiyim. İyileşip spora geri dönmeyi büyük bir hevesle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'HASTALARIMIZIN ÖN ÇAPRAZ BAĞ, MENİSKÜS AMELİYATLARINI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Ameliyatları gerçekleştiren DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Travmatoloji ve Ortopedi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Lokman Kehribar, "Bugün 6 tane vaka aldık ve 3 hastamız biraz daha özel nitelikliydi. Hastalarımızın ön çapraz bağ, menisküs ameliyatlarını gerçekleştirdik. Milli güreşçi olan sporcumuz Fatma Nesibe Kaya, uzun bir sakatlık sonrası spora ara vermişti. Sonra bizimle tanıştı ve davetimiz üzerine geldi, ameliyatını gerçekleştirdik. Altay Spor Kulübü sporcusu İbrahim Kıravi ise maçın ilk dakikasında ön çapraz bağ yaralanması yaşadı ve bize ulaştı. Diğerlerine göre daha şanssızdı çünkü menisküs hasarı vardı. Hem menisküs hasarını hem de ön çapraz bağ ameliyatını yaptık. Yeni bir bağ koyduk. Diğer iki hastamız ameliyattan bir gün sonra yürüyebilecekken İbrahim 15-20 gün üzerine basmayacak ve aparat kullanması gerekiyor" dedi.

'AMELİYATTAN SONRA 6 AY SONRAKİ TAKİP ÇOK ÖNEMLİ'

DEÜ olarak yoğun spor cerrahisi yaptıklarını belirten Doç. Dr. Kehribar, "Ayda ortalama 40-50 ön çapraz bağ ameliyatı yapıyoruz. Bunun yanında menisküs yırtıkları, diz kapağı çıkıkları gibi diğer birçok sorunla ilgili ciddi sayıda operasyon yapmaktayız. Ancak ameliyattan sonra 6 ay sonraki takip çok önemli. En zoru da bu ameliyatta olduğu gibi şehir dışından, hatta ülke dışından gelen hastalar. Hastalar gittiği yerlerde fizyoterapistle çalışıyorlar ve ben de fizyoterapistle her daim iletişim halinde oluyorum. O nedenle her hastamıza ameliyattan önce, sonrasında daha fazla görüşeceğimizi söylüyorum. 6 ay sonra tekrar İzmir'e çağırıp gerekli kontrolleri yaptıktan sonra spora dönmelerini istiyorum. Kadın sporcularda ön çapraz bağ yaralanması riski erkeklere göre 3-4 kat daha fazla oluyor. Bunun nedeni östrojen hormonu ve diz anatomisinin erkeklere göre daha farklı olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı