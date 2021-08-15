Sağlık ve itfaiye ekipleri gökyüzüne kanat açtı
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Sağlık ve itfaiye ekipleri gökyüzüne kanat açtı

Sağlık ve itfaiye ekipleri gökyüzüne kanat açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir'de itfaiye ve sağlık çalışanları, kendilerine moral olması nedeniyle düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde gökyüzüne kanat açtılar.

Eskişehir'de itfaiye ve sağlık çalışanları, kendilerine moral olması nedeniyle düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde gökyüzüne kanat açtılar.

Yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak noktalarından biri olan Eskişehir'in İnönü ilçesinde, İnönü Sportif Havacılık Kulübü Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, itfaiye ve sağlık çalışanları yamaç paraşütü yaptı. Profesyonel pilotlarla uçuşu gerçekleştiren etkinlikte itfaiye ve sağlık çalışanları, 235 metre yükseklikten atlayış gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren yamaç paraşütünde sağlık çalışanları ve itfaiye ekipleri eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkardı. Gökyüzüne kanat açan çalışanlar, yaşanan yangın ve pandemi sürecinin yoğunluğunu birazda olsa bu şekilde attı.

Sözsoy: "Sağlık ve itfaiye çalışanlarına bir nebze mutluluk katmak istedik"

İnönü Sportif Havacılık Kulübü Derneği yamaç paraşütü eğitmeni Metin Sözsoy, sağlık ve itfaiye çalışanlarına moral olmak için etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Bölgenin coğrafi yapısı ve hava akımının yamaç paraşütüne uygun olduğunu belirten Sözsoy, "Korona virüs döneminde sağlık çalışanlarımız çok yoruldu. Onlara bir nebze moral katmak için bir faaliyet düzenledik ve yamaç paraşütü tandemi uçuşu gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarımızın yanı sıra itfaiye çalışanlarımızı da davet ettik. 14-15 Ağustos arası 35 kişilik bir grubumuz bölgemizi ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşu olarak bu tür projeler üreterek topluma yararlı işler yapmak istedik. Çok yararlı ve güzel oldu. Sağlık ve itfaiye çalışanlarına bir nebze mutluluk katmak istedik. Tepemizin yüksekliği yerden 235 metre. Bölgemizin coğrafi yapısı ve hava akımı, yamaç paraşütü sporuna çok uygun. Bu sayede de uçuşlarımızı çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bir kişi en az 10-15 dakika havada kalabiliyor. Termal hava akımlarını yakaladığımızda bu süre 1 ve ya 1 buçuk saate çıkabiliyor" diye konuştu.

Pehlivan: "Çok değişik ve yaşamadığımız bir şey"

Eskişehir İtfaiye Şube Müdürü Zafer Pehlivan ise daha önce yamaç paraşütüyle uçmadığını ve bu uçuşun ilk olacağını aktardı. Öte yandan heyecanını dile getiren Pehlivan, "Arkadaşlarımız, itfaiye ve sağlık çalışanlarımızın bulunduğu stresli ortamı bir nebze ortadan kaldırmak için bir etkinlik düzenlemiş. İnönü Havacılık Spor Kulübü'ne bizde bu anlamda çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızla buraya geldik. İnşallah hayırlısıyla ilk uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Çok değişik ve yaşamadığımız bir şey. İlk defa uçacağız bizde heyecanlıyız açıkçası. Uzaktan bakıldığında kolay gibi duruyor ama yaklaştığımızda heyecanlı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Özkır: "Bence herkes yaşamalı"

Uçuşunu gerçekleştiren Diş hekimi Çiğdem Özkır da ilk başta heyecanlandığını fakat hocalarının tecrübesi sayesinde heyecanını yendiğini belirtti. Ailecek tekrardan yamaç paraşüte etkinliğine katılacağını söyleyen Özkır, şu şekilde konuştu:

"Paraşütle uçuş yaptık. Çok anlatılacak bir şey değil. Muhteşem bir duyguydu. Bence herkes yaşamalı. İlk kalkışta heyecanlanırım diye düşünmüştüm ama hocalarımız çok tecrübeli. Kesinlikle hiçbir sorun yaşamadan bir anda havalandık. Yukarıda rüzgarın sesini dinlemek ayrı bir duygu. Herkese tavsiye ederim. İlk uçuşumdu. Hocamla konuştum. Ailecek en kısa zamanda tekrarlamayı düşünüyoruz. Bu pandemi döneminde biz sağlık çalışanlarını düşünüp bu kadar ince bir organizasyon yapan tüm çalışanlara, organizasyon ekibine ve hocalarımıza çok teşekkür ederiz." - ESKİŞEHİR

Sağlık ve itfaiye ekipleri gökyüzüne kanat açtı
Sağlık ve itfaiye ekipleri gökyüzüne kanat açtı
Sağlık ve itfaiye ekipleri gökyüzüne kanat açtı
Sağlık ve itfaiye ekipleri gökyüzüne kanat açtı
Sağlık ve itfaiye ekipleri gökyüzüne kanat açtı
Sağlık ve itfaiye ekipleri gökyüzüne kanat açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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