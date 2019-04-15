Sağlık Bakanlığı 29 Bin 600 Personel Alacak

Sağlık Bakanlığına çeşitli kadrolarda personel alımı yapılacak. Adaylar merakla Sağlık Bakanlığı personel başvuru şartları neler, başvuru tarihi açıklandı mı sorularına yanıt arıyor. Şartlar ve tarih tam olarak netleşmedi fakat Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 personel alımı kadro dağılımı tahmin ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIMLARI NASIL YAPILACAK?

Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte önümüzdeki hafta içerisinde bu resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da belli olması bekleniyor. Ancak Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımına ilişkin kadro dağılımının şu şekilde olması bekleniyor:

Hemşire, Ebe, Psikolog, Radyoloji Teknikerliği, Ortopedi, Tıbbi Laboratuvar, İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik), Biyomedikal Mühendisleri, Diyaliz Teknikeri, Anestezi, Sosyal Hizmet Uzmanları, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Teknikeri, Ameliyathane Hizmetleri, Odyometri, Acil Tıp Teknisyenliği, Eczane hizmetleri, Sağlık Yönetimi, İş Protez Teknikeri, Hemşire Yardımcısı, Radyoterapi Teknikeri, Çocuk Gelişimi, Fizik Tedavi Teknikeri, Adli Tıp Teknikeri, Odyolog, Ferfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti, Diyetisyen, Fizyoterapist, Dil ve Konuşma Terapisti.