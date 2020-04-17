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Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Beşiktaş, Spor

Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı

Son dönemlerde adı Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca, yeni saç stilini sosyal medyadan hayranlarının beğenisine sundu. Brezilyalı futbolcunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

17.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:56
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'dan sürpriz paylaşım geldi.

YENİ STİLİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Birkaç haftadır ismi Beşiktaş'la anılan Talisca, koronavirüs günlerinde saç stilinde değişikliğe gitti. Yeni stilini Instagram'da paylaşan Talisca'ya kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI HALA AKILLARDA

Brezilyalı futbolcu 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans göstermişti.

İşte Talisca'nın yeni imajı;

Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
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Haber Yorumları (1)
KOKORIKO: Saçını bilmem ama adamın yeteneği muazzam, o gittikten sonra Bjk köy takımı gibi oldu. .
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