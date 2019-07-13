S-400 teslimatı sonrası Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun 'BB'den 'BB-' seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün 'negatif' olduğu belirtildi.

MERKEZ, S-400 VE ENFLASYONU GEREKÇE GÖSTERDİ

Açıklamada kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Merkez Bankası ile ilgili son gelişmeler, ekonomideki dengelenme için beklenen büyümenin gecikmesi, enflasyonun düşürülmesinde gecikme ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşıması gösterildi.

DEĞERLENDİRMEYİ ERKENE ALDI

Türkiye değerlendirmesini 1 Kasım'da yapması beklenen Fitch, yaptığı açıklamada "Ülkedeki gelişmeler, takvimden sapmaları gerektirdi" ifadelerini kullandı.