S-400 teslimatı sonrası Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, görünümü de 'negatif' olarak teyit etti. Kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Merkez Bankası gelişmeleri, beklenen büyümenin gecikmesi, enflasyonun düşürülmesi ve S-400 teslimatının ABD yaptırımları riskini taşıması gösterildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun 'BB'den 'BB-' seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün 'negatif' olduğu belirtildi.
MERKEZ, S-400 VE ENFLASYONU GEREKÇE GÖSTERDİ
Açıklamada kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Merkez Bankası ile ilgili son gelişmeler, ekonomideki dengelenme için beklenen büyümenin gecikmesi, enflasyonun düşürülmesinde gecikme ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşıması gösterildi.
DEĞERLENDİRMEYİ ERKENE ALDI
Türkiye değerlendirmesini 1 Kasım'da yapması beklenen Fitch, yaptığı açıklamada "Ülkedeki gelişmeler, takvimden sapmaları gerektirdi" ifadelerini kullandı.
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