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Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı

Hollanda'nın Ajax takımıyla anlaşan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı.

09.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:07
Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı

Geçtiğimiz sezon başında Premier Lig ekibi Fulham'dan bedelsiz olarak Galatasaray'ın kadrosuna dahil ettiği Hollandalı futbolcu , ara transfer döneminde eski takımı 'ta kiralık forma giyecek. Tecrübeli oyuncu bu transfer için Hollanda'ya gitti.

Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Babel, burada basın mensupları tarafından görüntülendi. Bilet işlemlerini tamamlayan Ryan Babel daha sonra Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Amsterdam'a hareket etti.

Kaynak: İHA
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