Ryan Babel İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, İstanbul Yeni Havalimanı'nda görüntülendi. Son olarak ABD'de tatilini sürdüren Hollandalı futbolcu, bugün İstanbul'a geldi ve Galatasaray Spor Kulübü'nün tahsis ettiği özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.

32 yaşındaki futbolcunun transferinin bugün resmi olarak duyurulabileceği öğrenildi.