Ryan Babel, Galatasaray için geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Hollandalı oyuncu Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. TRT Spor'un haberine göre Ryan Babel, bir hafta sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimi ile transfer detaylarını görüşecek.

FULHAM FORMASIYLA 5 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'ın Fulham'a kiraladığı tecrübeli oyuncu, İngiltere Premier Ligde 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.