Rusya'nın En Zengin İş Kadınlarından Olan Fileva, Özel Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Sibirya menşeli S7 hava yolu şirketini kocası ile beraber kurduktan sonra kişisel serveti 500 milyon punda çıkan ve Rusya'nın en zengin iş kadınlarından olan 55 yaşındaki Natalia Fileva ve babası özel uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü yere gitmek için polisleri taşıyan araç da iki araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüsü hayatını kaybederken polisler ağır yaralandı.

UÇAKTA BULUNAN 5 KİŞİDE HAYATINI KAYBETTİ

500 milyon pound servete sahip olan Fileva tedavi için Fransan'dan Almanya'ya gitmek için özel uçağı ile babasıyla birlikte yola çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı uçak Frankurt yakınlarında düştü. Olay sonucu Fileva, babası, uçakta bulunan iki kişi ve pilot hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE GİDEN POLİS EKİPLERİ DE KAZA GEÇİRDİ

Yere düştükten sonra alev alan uçağın bulunduğu bölgeye gitmek için polis ekiplerini taşıyan araç, iki araçla çarpıştı. Diğer araçların sürücüsü hayatını kaybederken iki polis memuru ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uçağın düştüğü yerden görüntüler;

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