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Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi

Rusya Merkez Bankası, düşen petrol fiyatları nedeniyle baskı altında olan Rus rublesini desteklemek için tekrar rekor düzeyde döviz sattı.

24.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:06
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, banka, rubleyi desteklemek amacıyla 23 Nisan'da 23 milyar ruble (yaklaşık 308 milyon dolar) değerinde döviz satışı gerçekleştirdi. Söz konusu miktar, bahar döneminde bankanın döviz satımına başladığı 10 Mart'tan bu yana gerçekleşen en yüksek hacimli döviz satışı olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ REKOR 19,2 MİLYAR RUBLEYDİ

Bir önceki rekor seviyedeki satış hacmi 22 Nisan'da 19,2 milyar rubleyle gerçekleşmişti. Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 2 artarak 21,7 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi

Kaynak: AA

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