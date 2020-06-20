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Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı

Rusya Premier Lig'de 6 futbolcusunda korona virüs çıkan ve genç oyuncuları ile mücadele eden Rostov, deplasmanda Sochi'ye 10-1 kaybetti. Rostov'un 17 yaşındaki kalecisi Popov, yediği 10 gole rağmen kalesine gelen 41 şutun 14'ünü kurtararak maçın adamı ödülünü aldı.

20.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:28

Rusya Premier Ligi'nde tarihe geçecek bir maç oynandı. 6 futbolcusunda korona virüs çıkan ve as oyuncuların yerine genç oyuncularla sahaya çıkan Rostov, deplasmanda Sochi'ye 10'a 1 yenildi. Maç, Rostov kulübünde 6 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması ve tüm personelin karantinaya alınmasına rağmen ertelenmeyince, Rostov 17 yaş ortalamalı kadroyla sahaya çıktı.

EN YAŞLI FUTBOLCU 19 YAŞINDA

Sporseverlerin maçın ertelenmemesine büyük tepki gösterdiği mücadelede Rostov 17 yaş ortalama ile sahaya çıktı ve takımın ilk 11'inde mücadele eden en yaşlı futbolcunun yaşı 19 idi. Federasyondan erteleme kararı çıkmadığı için Rostov'un sahaya çıkmaması halinde hükmen mağlup sayılacağı müsabakayı Sochi takımı 10'a 1 kazandı.

BİR MAÇTA EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN KALECİ OLDU

Öte yandan maçta 10 gol yiyen Rostov'un kalecisi Popov, lig tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.Kalesine 41 şut gelen 17 yaşındaki Popov bunların 14'ünü kurtardı. Maçta 1 penaltı atışını çıkaran Popov mücadele sonrası maçın adamı ödülünü aldı.

Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
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