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"Rusya Kayak Pisti" yarışları gerçekleşti

AA, Evgenii Bugubaev - Spor
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Rusya'da her yıl geleneksel olarak binlerce amatör ve profesyonel sporcunun bir araya gelerek gerçekleştirdiği kayaklı koşu sprint yarışı " Rusya Kayak Pisti" gerçekleşti.

Rusya'da her yıl geleneksel olarak binlerce amatör ve profesyonel sporcunun bir araya gelerek gerçekleştirdiği kayaklı koşu sprint yarışı " Rusya Kayak Pisti" gerçekleşti. Ülke genelinde 500 bin kişi, başkent Moskova'daki etkinliğe ise 7 binden fazla sporcu katıldı.

Rusya Kayak Pisti yarışları gerçekleşti

Rusya Kayak Pisti yarışları gerçekleşti

Rusya Kayak Pisti yarışları gerçekleşti

AA / Evgenii Bugubaev - Spor

Togo Cumhuriyeti, Moskova, Rusya, Spor, Haberler

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