"Rusya Kayak Pisti" yarışları gerçekleşti

Rusya'da her yıl geleneksel olarak binlerce amatör ve profesyonel sporcunun bir araya gelerek gerçekleştirdiği kayaklı koşu sprint yarışı " Rusya Kayak Pisti" gerçekleşti. Ülke genelinde 500 bin kişi, başkent Moskova'daki etkinliğe ise 7 binden fazla sporcu katıldı.