Rusya'da İlk Kez Bir Robot Haber Sundu

Rusya'nın Perm kentinde Promobot şirketi tarafından geliştirilen, şirket kurucusu Aleksey Yujakov'un yüzünü taşıyan robot Aleks, Rossiya 24 televizyonunda haber programını sundu. Spiker koltuğuna oturan Aleks, tarım, nükleer teknoloji forumu ve mikro-finans gibi alanlarda birçok haberi izleyiciye anlattı.

"BAŞ KAHRAMAN BENDİM"

Robot bir teknoloji forumuyla ilgili haberi sunarken de "Forumda baş kahraman bendim, yani robot Aleks'ti" ifadesini kullandı.

YÜZ KISMI İLE 20 İFADEYİ VEREBİLİYOR

Android işletim sistemi ile çalışan Aleks, vücudunu pek fazla hareket ettiremese de yüz kısmı ile 20 ifadeyi verebiliyor. Robotun gelecekte kolları ve bacaklarını da hareket ettirebileceği belirtiliyor.

YAPIMINA 15 BİN 600 DOLAR HARCANDI

Yapımına 2017 yılında başlanan ve yıl sonunda tamamlanması planlanan robotun yapımında ise 15 bin 600 dolar harcandı. Şirkete, 12 adet insansı robot için siparişler de geldi.