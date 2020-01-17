: Rusya'da 'doğaüstü güçleri olan' bir kedi 320 bin dolara satışa çıkarıldı

17.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:40

Novorossiyk'te yaşayan Georgiy isimli bir kişi, internette doğaüstü güçleri olduğunu ileri sürdüğü, 'benzersiz' bir kediyi 20 milyon rubleye (320 bin dolar) satışa sundu.

YANINA ALDIĞI KEDİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Georgiy'nin iddiasına göre, iki yıl önce Sibirya'da yerel bir şifacının mezarında karşılaştığı kedi, eve dönerken peşinden geldi. O da bunun bir işaret olabileceğini düşünerek kediyi yanına aldı, o zamandan beri hayatı iyi yönde çarpıcı şekilde değişti. Mezara gidip dileklerde bulunmadan önce hayatındaki diğer her şey gibi kötü durumda olan sağlığında da ciddi bir düzelme oldu.

KEDİYİ NEDEN SATIYOR?

Georgiy, "Bir şüpheye düştüğümde mutlaka bir rüya görüyorum. Her şey açığa kavuşuyor ve ne yapmam gerektiği söyleniyor" dedi. Georgiy, kediyi satma nedenini de şöyle açıkladı: Kedi rüyamda bana kendisini satıp kazandığım parayı hayır için, daha fazla ihtiyacı olan birine vermemi söyledi. Rus basınına göre, 'şifacı' kedinin sahibi, bu fiyatı dikkat çekmek için koyduğunu, pazarlığa açık olduğunu da ifade etti.

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