Rüsubat kaynaklı taşkınları önleyecek "geçirgen bentler" için patent başvurusu yapıldı

22.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:16

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, rüsubat kaynaklı taşkınlara son vermek amacıyla rüsubat tutucu geçirgen bentlerin AR-GE çalışmaları sonucunda 2 farklı model tasarlayarak patent başvurularını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen taşkınların en büyük sebeplerinden birini taşkın suyuyla yukarı havzalardan gelen ağaç, dal, kütük benzeri odunsu malzemelerin köprü ve menfezleri tıkayarak barajlama yapması oluşturuyor.

Bu sorunun çözümüne yönelik, dünyada son yıllarda geçirgen bentlerin inşasına ağırlık verilmiş ve Türkiye'deki ilk geçirgen bent uygulaması da Rize'de yapılmıştı.

Bu kapsamda, DSİ Rize Bölge Müdürlüğü, rüsubat tutucu geçirgen bentlerin AR-GE çalışmaları kapsamında 2 farklı model tasarlayarak patent başvurusu yaptı. Söz konusu fikri eserlerin deneyleri Rize Bölge Müdürlüğü hidrolik laboratuvarında tamamlandı.

"Dalgakıran" ayaklı modelin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patenti alınırken "Gemiburnu" tip model ise uluslararası patent başvurusu aşamasında bulunuyor.

Bentlerin işletilmesine kolaylık

Selle gelen odunsu materyalle önü hızla tıkanan bentlerin sıklıkla iş makinalarıyla temizlenmesi gerekiyor, bu da bentlerin işletilmesini zorlaştırıyor. Geliştirilen bu iki geçirgen bent modeliyle rüsubat kaynaklı taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Özellikle son yıllarda Karadeniz Bölgesi'ndeki taşkın sorununun çözümüne yönelik çok sayıda öncü ve yenilikçi proje üreten DSİ; geçirgen bentlerin yanında, moloz bariyerleri, taşkın müzesi, taşkın acil müdahale ekibi, mobil taşkın koordinasyon merkezi, taşkın müdahale planı, deniz dalgalarının nehir taşkınlarına etkisi projesi, taşkın ve heyelan erken uyarı pilot çalışmaları, bölge menfezlerinin büyütülmesi kararı, pürüzlülük katsayısının revizyonu çalışmaları gibi birçok projeyi hayata geçirdi.

Kaynak: AA