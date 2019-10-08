Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu

Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı.

08.10.2019 14:18
Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu

TFF'den yapılan açıklamaya göre 46 yaşındaki eski kaleci, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu.

Daha önce Milli Takımlar Genel Koordinatörlüğü görevini de yapan Rüştü, Türk futbol tarihinde 120 kez ile ay-yıldızlı formayı en çok giyen isim olmuş, 11 kez de Ümit Milli Takım'ın kalesini korumuştu.

Rüştü, Türkiye A Milli Takım'ın 2002'de Dünya Kupası'nda, 2003'te ise Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü olan, 2008'de de Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.

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YORUMLAR (4)

  • ÇOLAK:
    Vay be biraz yanaştınmı her göreve geliyorsun, örnekleri çok görmeye başladık. Allah bunlardan ve DEVLETE düşman olan bazı muhaliflerden bizi korusun.
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  • SER59:
    BU ÜLKEDE AKP Lİ OLMAYIP HERHANGİ BİR ÖNEMLİ GÖREVE GELEN VARSA YAZSIN. İLLAH Kİ TARAFLI MI OLMAK LAZIM . . SONRA DİYORUZKİ DEMOKRASİ ADALET HUKUK . . HADİ ORADAN
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  • KENDİ KARAKTERİ GELİŞMEMİŞKİ:
    KENDİ KARAKTERİNİ GELİŞTİREMEYEN BİRİNİN BÖYLE BİR GÖREVE GETİRİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR
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