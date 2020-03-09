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Rusya, Ekonomi

Rus ekonomisine petrol darbesi

Brent petrolün varil fiyatının yüzde 25 düşmesiyle birlikte Rusya'da euro ve dolar yükselirken Ruble'nin değer kaybetmesi Rus ekonomisini olumsuz etkiledi.

09.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:52
Rus ekonomisine petrol darbesi

Brent petrolün varil fiyatının yüzde 25 düşmesiyle birlikte Rusya'da euro ve dolar yükselirken Ruble'nin değer kaybetmesi Rus ekonomisini olumsuz etkiledi.


Gece saatlerinde Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler Rusya ekonomisine yansıdı. Brent petrol varil başına 31.02 dolara kadar düşünce Rusya'da sabah saatlerinde döviz kurlarında yükseliş oldu. 1991 yılındaki körfez savaşından beri ilk kez petrol fiyatlarının bu seviyeye düşmesiyle birlikte Rusya'da 1 Euro 83.9 rubleden işlem gördü. 1 Dolar ise 73.8 rubleden satılmaya başlandı. Rusya'da döviz kurlarındaki ani yükseliş nedeniyle ekonomide olağanüstü hal ilan edildi.


Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, sabah saatlerinde yaşanan ekonomik çalkantıyla ilgili kamuoyunu rahatlatan açıklamalar yaparak, "Rezervlerimizde euro ve dolar bulunuyor. Şu anlık döviz temininde sorun yaşamıyoruz" dedi. Döviz kurundaki bu hareketlilik nedeniyle bazı banka ve döviz bürolarında işlem yapılmadığı ve durdurulduğu öğrenildi.


Petrol fiyatlarına göre ekonomik yapısı şekillenen Rusya'da Petrol fiyatında her 10 dolarlık düşüş, Rusya'nın döviz gelirlerini ortalama 20 milyar dolar azaltıyor. Rusya'da petrol çıkarma maliyeti 25 dolar civarında görülürken Rusya'nın kar edebilmesi için petrol fiyatının 42 dolar seviyelerinde olması gerekiyor.


Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte petrolün varil fiyatıyla 1 kasa domatesin fiyatı eşitlenmiş oldu. 1 varil petrol 159,5 litre alırken petrolün varil fiyatı 31 dolar seviyesine düştü. 1 kasa domates ise 50 kilogram olarak tartılıyor. Rusya'da 1 kasa domatesin fiyatı da 30 dolar düzeyince satılıyor.


Çin'de görülen yeni tip koronavirüsten dolayı azalan talep petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Petrolün varil fiyatının 50 doların altına gerilemesiyle OPEC, üretimi kısma konusunu görüşmek üzere masaya oturmuştu. Ancak toplantıda anlaşmaya varılamaması sonucu Suudi Arabistan, ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı. Bu karar petrol fiyatlarında tarihi düşüşlere yol açtı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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