Rumlar Kıbrıs'ta Doğalgaz Arama İçin Exxon Mobil'e Tüm İzinleri Veriyor

Exxon Mobil-Qatar Petroleum'un, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde art arda yapacağı iki sondaja ilişkin son detaylarla ilgili düzenlemeleri yapması için, önümüzdeki Eylül ayının ilk haftasında gerekli tüm izinlere sahip olacağı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi "ExxonMobil'in Yetkilendirilmesi Tamamlanıyor" başlıklı haberinde, sondajların yılsonunda başlamasının beklendiğini yazdı.

İznin, 10'uncu parselin doğu yarısında gerçekleştirilecek olan iki veya daha fazla sondajla ilgili olacağını yazan gazete, böylece ExxonMobil-Qatar Petroleum'un geri sayıma başladığını, çünkü "gelecek vaat eden bir hedef olan Delfini" hedefindeki sondajın başlamasına 100 günden daha az bir zaman kaldığını, "Glafko" hedefindeki sondajın da yılsonundan önce başlayacağını ifade etti.

"Elindeki bilgilere" dayanarak, şirketler grubunun gerekli araştırmalarla da desteklenmekte olan başvurularının, yetkili devlet birimleri tarafından benzeri görülmemiş bir gizlilikle incelendiğini kaydeden gazete, ilgili yasanın bu gibi durumlarda buna izin vermekte olduğunu belirtti.

Çevresel onaylarla ilgili başvurunun incelenmesinin 30 Temmuz tarihinde yapıldığını ve özellikle destek üssü konusunda ek şartlar konulmasına karar verildiğini yazan gazete, bunların Eylül ayının ilk haftasında verilecek olan iznin içerisinde yer alacağını ifade etti.

Sondajı gerçekleştirilecek olan sondaj kulesinin, dünyadaki en modern sondaj makinelerinden biri olduğunu ve İngiliz bayrağı taşımakta olduğunu belirten gazete, bunun şu an bekleme ve hazırlanma aşamasında olduğunu da ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde, Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis'in, tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB'i alanında, gerginlik yaşanması olasılığı endişesini paylaşmakta olduğunu yazdı.

Haberde, Kuvelis'in bir radyoda verdiği demeçte, sükünetin geniş bölge için gerekli olduğunu ve Yunanistan'ın iyi komşuluk ilişkileriyle ilgilendiğini, ancak Türkiye'nin önümüzdeki dönem içerisinde Rum MEB'i içerisinde gerginlik yaratacak eylemlerde bulunması olasılığını dışlamadığını söylediği ifade edildi.

Politis gazetesi ise "Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ETİFA'ya" başlıklı haberinde, Rum Enerji Bakanlığı ile Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi DEFA'nın, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) ithali, depolanması ve işlenmesi ve daha sonra da tedarikinin yapılmasına dair altyapılar inşa edilmesine ilişkin ihale prosedürlerinin ilerlemesi konusunda Bakanlar Kurulu ve diğer kurumlar tarafından kararlar alınması için, talep edilen tüm belgelerin hazırlanması konusunda son aşamada olduğunu yazdı.

"Yetkili bir kaynaktan edindiği bilgilerin, Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Şirketi (ETİFA) adını taşıyacak olan yeni bir devlet şirketi kurulmasına dair kararın hali hazırda alındığı" yönünde olduğunu kaydeden gazete, bunun sıvılaştırılmış doğal gazla ilgili bütün altyapıların sahibi olacağını ifade etti.

Gazete, yakıt satın alınması prosedürleri, bunun ithali, yüzer tesis aracılığıyla (FSRU) bunun yeniden gaza dönüştürülmesi ve yakıtın Rum Elektrik İdaresi ünitelerine veya başka büyük özel tüketicilere kanalize edilmesinin de ETİFA'nın himayesinde bulunacağını belirtti.

ETİFA'nın DEFA'nın yan şirketi olacağını yazan gazete, devletin DEFA aracılığıyla bunda yaklaşık yüzde 70 oranında hisseye sahip olacağını, yüzde 30 hisseye de büyük ihtimal AİK'in sahip olacağını ifade etti.

ETİFA'nın gerekli altyapıların satın alınması, inşa edilmesi ve kurulumu, aynı zamanda sıvılaştırılmış doğal gazın tedarikine ilişkin ihaleleri ilan etme sorumluluğuna sahip olacağını da kaydeden gazete, bunun, ETİFA tüzüğünün onaylanmasının ardından netleşeceğini ifade etti.

Hükümetin, DEFA'yı yarı resmi bir kuruluşa dönüştürmeyi ileriye götürmekte olduğunu da kaydeden gazete, bu değişikliğin, yeni yarı resmi kuruluşun doğal gaz ithalinin tekeline sahip olması için Hukuk Dairesi tarafından da gerekli görüldüğünü aktardı.

Bu arada gazete, Rum Enerji Bakanlığı ve DEFA tarafından, LNG altyapılarıyla ilgili ihalelerin Temmuz ayı sonunda ilan edileceğinin açıklanmasına rağmen, (ETİFA'nın kurulmasıyla alakalı olarak) süreçte gecikme yaşanmakta olduğunu ve bunların Ağustos ayı içerisinde de ilan edilmeme olasılığı bulunduğunu ekledi.