Rumen Basını: Lucescu Oğlu ile Birlikte Beşiktaş'a Geliyor
Beşiktaş, Şenol Güneş'in yerine yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken Rumen basını Lucescu'nun oğluyla birlikte siyah beyazlı ekibe geleceğini iddia etti.
Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçtiğinin açıklanmasının ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla beklenirken Rumen basınından konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Romanya'da haftalık olarak yayım yapan derginin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mircea Lucescu ve oğlu Razvan ile görüştüğü ve iki ismin gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı ekipte göreve başlayacağı belirtildi.
Haberde Lucescu'nun sportif direktör, oğlu Razvan'ın ise teknik direktör olarak çalışacağı ve Siyah Beyazlılar'ın iki isimle yıllık 2 milyon euro'dan ikişer yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Anlaşmanın henüz resmiyete dökülmemesinin altında yatan nedeninse Razvan'ın şu anda sadece PAOK'a odaklanmak istemesi olduğu öne sürüldü.
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