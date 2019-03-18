Rum Asıllı Yeni Zelandalı Futbolcu, Müslümanları Anmak İçin Secdeye Kapandı
Rum asıllı Yeni Zelandalı futbolcu Kosta Barbarouses, maçta attığı golden sonra secdeye kapanarak terör saldırısında öldürülen Müslümanları andı.
Avusturalya'da Melbourne Victory takımı oyuncusu Kosta Barbarouses Cumartesi gecesi oynanan bir karşılaşmada attığı ilk golün ardından secde ederek Yeni Zelanda terör saldırısında hayatını kaybeden 50 müslümanı andı.
Melbourne şehrindeki Marvel Stadyumu'nda gerçekleşen Melbourne Victory ile Brisbane arasındaki maç öncesinde Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler anısına bir dakika saygı duruşunda da bulunuldu.
"TARİHİMİZDE ÇOK ÜZÜCÜ BİR GÜN"
Barbarouses, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda da "Bütün dualarım (saldırılarda) hayatını kaybedenlerle ve onların sevdikleriyle birlikte, tarihimizde çok üzücü bir gün." dedi.
Melbourne Victory Yeni Zelandalı oyuncusu Barbarouse'in iki golü ile Brisbane Roar'ı mağlup etti.
YORUMLAR (10)
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Rabbim İslam la Şereflenmeyi nasip etsin. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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musluman gecinen zirtapozlara ornek olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Açıkçası bu hafta sonu süper Lig''de oynanan maçlarda bu tip hareketler bekledim ama nafileymiş. . . Helal sana bilader. . . Tebrik ediyorum seni. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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RABBİM İNŞALLAH TAM OLARAK İMAN DA NASİP EDİP CENNETİNE KOYARCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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SEN NASIL BİR KRALSIN YACevap Yaz 13 Yayından Kaldır