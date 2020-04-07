Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Juventus'un koronavirüse yakalanan ilk oyuncusu olan Daniele Rugani'nin kendisi gibi koronavirüsü taşıyan nişanlısı Michela Persico, "Kovid-19'u hafif geçirenlerde tedavi için öngörülen süre olan 20 gün geçti ama yeni swab testimin sonucu yine pozitif çıktı" dedi. Persico'nun 4 aylık hamile olduğu biliniyor.

İtalyan devi Juventus'un korona testi pozitif çıkan ilk oyuncusu olan Daniele Rugani, Juventus doktorlarının gözetimi altında kulübün oteli J-Hotel'de karantinada tutulmaya ve tedavi edilmeye devam ediyor. Öte yandan Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkan hamile nişanlısı Michela Persico da evinde karantinada kalmayı sürdürüyor. Persico, İtalya'da bir televizyon programına canlı bağlanarak yaptığı açıklamada çarpıcı bir detayı gözler önüne serdi.

GENÇLER DE VİRÜSÜ ATLATMAKTA ZORLANIYOR

Hala herhangi bir semptom göstermediğini söyleyen Persico, pozitif çıkan ilk testinin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen yapılan yeni testinin de pozitif çıktığını söyledi. Rugani'yi görmediğini de söyleyen genç sunucunun açıklaması genç bireylerin dahi Covid-19'u atlatmakta ne kadar zorlandığının da bir örneği oldu.

"BİRAZ DAHA BEKLEYECEĞİZ"

Persico, "Kovid-19'u hafif geçirenlerde tedavi için öngörülen süre olan 20 gün geçti ama yeni swab testimin sonucu yine pozitif çıktı. Gittiğim klinikte genç olduğum için daha az risk taşıdığımı söylediler o yüzden biraz daha sakinim. Daniele'yi göremiyorum sadece görüntülü konuşma yapıyoruz. Elbette bir süre daha böyle gidecek. Biraz daha bekleyeceğiz ve birbirimizi yeniden göreceğiz." dedi.

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