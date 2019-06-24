Ronaldo'nun tatilde harcadığı para dudak uçuklattı
Juventus'un dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Ronaldo, sevgilisi Cristina Rodriguez ile özel yatla tatil yapıyor. Portekizli yıldızın bu tatil için kiraladığı yata haftalık 200 bin dolar ve Yunanistan'da kiralanan villa için de 56 bin euro harcadığı belirtildi.
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Cristina Rodriguez, özel yatla Cannes'a demirledi. Dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında olan Ronaldo harcamalarıyla da dikkat çekiyor.
TATİLİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYOR
TMZ'nin haberine göre Ronaldo'nun yat turunun haftalık 200 bin dolar ediyor. Öte yandan tekne Yunanistan'a yanaştığı sırada Rodriguez deniz kenarında bir villa kiraladı ve burada 56 bin euro harcadı.
47 metreli kiralık yatın 6 yatak odası, spor ve sinema salonları bulunuyor.
YORUMLAR (4)
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maşallah hocam maşallah :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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içimizden ah ne güzel hayat yaşıyorlar diye geçiriyoruz ama bu hayatın sonu var gelin ey müslümanlar ALLAH''A CC TAM MANADA KUL OLALIM ALLAH''IN CC İSTEDİĞİ GİBİ ONUN RAZI OLDUĞU KULLARDAN OLALIM EBEDİ CENNET NİMETLERİNE KAVUŞALIM O CENNET Kİ ZERRESİ DAHİ BÜTÜN BU KAİNATTAN DAHA DEĞERLİ ALLAH TÜM MÜSLÜMAN GERÇEKTEN ALLAH KORKUSU OLAN İNSANLARI ALTINDAN IRMAKLAR AKAN CENNETİYLE SEREFLENDİRSİN AMİNNN. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaş Mersin Taşucunda günlüğü 250 tl ye yazlık evmi tuutacaktıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Benim tatilde harcadığım 1000 tl asıl dudak uçuklatır! 2000 tl al yarısını ver sıkıyorsa ronaldo aylık kazancının yarısını harcasın :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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