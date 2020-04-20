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Cristiano Ronaldo, Koronavirüs, Portekiz, İtalya, Spor

Ronaldo'nun kendisini karantina aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının İtalya'da ilk görülmeye başladığı dönemde ülkesi Portekiz'e giden ve Serie A'nın askıya alınması sonrası memleketinde kalma kararı alan Ronaldo'ya kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun karantina altında kaldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

20.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:59
Ronaldo'nun kendisini karantina aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü

Koronavirüs salgını sonrası İtalya'dan ayrılarak ailesiyle birlikte Portekiz'de bir adaya yerleşen Ronaldo kötü bir haberle karşı karşıya kaldı.

Dünya genelinde 150 binden fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya olmuştu. Juventus forması giyen Ronaldo virüsün İtalya'da ortaya çıkmasının ardından hemen ailesiyle birlikte Portekiz'deki Madeira Adası'nda villasına çekildi.

KORONADAN KAÇAMADI

Bu tarihten beri adada izole olan Ronaldo'ya korkutucu bir haber geldi. Virüs Portekiz'in en güvenli bölgelerinden biri olarak kabul edilen Madeira Adası'na da ulaştı. İtalya basınında yer alan haberlere göre Ronaldo'nun evinin 20 kilometre uzaklığındaki Camara do Lobos'ta korona virüsü tespit edildi.

KIRMIZI BÖLGEYE YAKIN OLMASI ENDİŞELENDİRDİ

Cuma gününden itibaren 54 yeni vakanın ortaya çıktığı bölge Portekiz hükümeti tarafından hemen izole edildi.18 bin kişinin bulunduğu adada Ronaldo'nun villasının bulunduğu yerin kırmızı bölgeye çok yakın olması endişe yarattı.

Ronaldo, haftalık 4 bin Euro ödeyerek okyanus kıyısında ailesiyle birlikte muhteşem bir villa kiralamıştı. Portekizli yıldız oyuncunun 4 Mayıs'ta başlaması planlanan antrenmanlar için Torino'ya tekrar döneceği ve 14 günlük karantinada kalacağı belirtildi.

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