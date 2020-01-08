: Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti

08.01.2020 22:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:34

34 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından spor yaparken fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Ronaldo'nun kaslı halini beğeni yağmuruna tuttu. Bu paylaşım 6.5 milyondan fazla beğeni aldı.

SPOR SALONUNDA SAATLER GEÇİRİYOR

23 yaşında bir vücuda sahip olduğunu iddia eden Ronaldo, fiziğini korumak için spor salonunda saatler geçiriyor. İngiliz basınına göre yıldız oyuncu ağır ağırlık kaldırmak yerine pilates tabanlı egzersizler üzerinde çalışıyor.

Ronaldo'nun 2003 yılındaki hali

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