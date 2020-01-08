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Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından kaslı fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım 6.5 milyondan fazla beğeni aldı.

08.01.2020 22:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:34
Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti

34 yaşındaki yıldız oyuncu , hesabından yaparken fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Ronaldo'nun kaslı halini beğeni yağmuruna tuttu. Bu paylaşım 6.5 milyondan fazla beğeni aldı.

SPOR SALONUNDA SAATLER GEÇİRİYOR

23 yaşında bir vücuda sahip olduğunu iddia eden Ronaldo, fiziğini korumak için spor salonunda saatler geçiriyor. İngiliz basınına göre yıldız oyuncu ağır ağırlık kaldırmak yerine pilates tabanlı egzersizler üzerinde çalışıyor.

Ronaldo'nun 2003 yılındaki hali


Haber Videosu

: Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti
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