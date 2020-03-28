Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için kendi maaşından 3.8 milyon euro kesinti yapılmasını kabul etti.

Koronavirüs salgının en çok vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya'da hayat neredeyse durmuş durumda. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan futbol kulüpleri de çözüm arayışına başladı. Juventus kulübü bu doğrultuda oyuncularından fedakarlık yapmasını istedi.

Tuttosport'un haberine göre; Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için kendi maaşından 3.8 milyon euro kesinti yapılmasını kabul etti. Ronaldo'nun bu hareketi sosyal medyada yankı uyandırdı.