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Cristiano Ronaldo, Koronavirüs, Juventus, İtalya, Spor

Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti

Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için kendi maaşından 3.8 milyon euro kesinti yapılmasını kabul etti.

28.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:12
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti

Koronavirüs salgının en çok vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya'da hayat neredeyse durmuş durumda. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan futbol kulüpleri de çözüm arayışına başladı. Juventus kulübü bu doğrultuda oyuncularından fedakarlık yapmasını istedi.

Tuttosport'un haberine göre; Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için kendi maaşından 3.8 milyon euro kesinti yapılmasını kabul etti. Ronaldo'nun bu hareketi sosyal medyada yankı uyandırdı.

Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti
Ronaldo, Juventus'tan yıllık 31 milyon euro kazanıyor.
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti

Haberin Videosu:

Cristiano Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti

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Haber Yorumları (1)
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