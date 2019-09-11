Ronaldo 4 gol attı, tarihe geçmeye biraz daha yaklaştı

Portekiz EURO 2020 Elemeleri B Grubu maçında, Ronaldo'nun 4 gol attığı maçta Litvanya'yı 5-1 mağlup etti. Ronaldo attığı 4 golle gol sayısını 93'e yükselterek, milli takım düzeyinde en golcü oyuncu olmak için gereken gol sayısını 17'ye indirdi.

11.09.2019 11:35
Ronaldo 4 gol attı, tarihe geçmeye biraz daha yaklaştı

Cristiano Ronaldo, ilki penaltıdan olmak üzere 7, 62, 65 ve 76. dakikalarda, William Carvalho ise 90+2. dakikada Portekiz'in gollerini attı. Vytautas Andriuskevicius'un 28. dakikada bulduğu tek gol, ev sahibi Litvanya için yeterli olmadı.

17 GOL DAHA ATARSA EN GOLCÜ OLACAK

Portekiz formasıyla 93 gole ulaşan Ronaldo, 109 golle milli takım düzeyinde en skorer isim olan İranlı Ali Daei'ye yaklaşmaya devam etti. Ronaldo, 16 gol attığı takdirde Ali Daei'nin rekorunu egale edecek, 17 gol atması durumunda ise tarihin en golcü milli oyuncusu olacak.

Ronaldo 4 gol attı, tarihe geçmeye biraz daha yaklaştı
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YORUMLAR (2)

  • BASKETTEKİ ÜÇLÜK GİBİ Mİ:
    4 gol birden diye bir şey yok futbolda. . ayrı ayrı atmış, toplamda maç içinde 4 gol atmış. bir vurdu top 4 defa girdi çıktı gibi anlatıyorsunuz
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