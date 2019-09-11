Ronaldo 4 gol attı, tarihe geçmeye biraz daha yaklaştı

11.09.2019 11:35

Cristiano Ronaldo, ilki penaltıdan olmak üzere 7, 62, 65 ve 76. dakikalarda, William Carvalho ise 90+2. dakikada Portekiz'in gollerini attı. Vytautas Andriuskevicius'un 28. dakikada bulduğu tek gol, ev sahibi Litvanya için yeterli olmadı.

17 GOL DAHA ATARSA EN GOLCÜ OLACAK

Portekiz formasıyla 93 gole ulaşan Ronaldo, 109 golle milli takım düzeyinde en skorer isim olan İranlı Ali Daei'ye yaklaşmaya devam etti. Ronaldo, 16 gol attığı takdirde Ali Daei'nin rekorunu egale edecek, 17 gol atması durumunda ise tarihin en golcü milli oyuncusu olacak.