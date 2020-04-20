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Ronaldinho, Paraguay, Futbol, Spor

Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi

Paraguay'a sahte pasaportla girdiği için ağabeyiyle birlikte tutuklanıp cezaevine gönderilen Ronaldinho, iki hafta önce kefaletle salınarak ev hapsine gönderilmişti. Brezilyalı eski futbolcu, cezasını çektiği otelden futbol oynamak için bir oda istedi.

20.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:37
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi

Cezaevinde 32 gün kaldıktan sonra 1 milyon 600 bin Dolar kefalet parası ödeyip 4 buçuk yıldızlı bir otelde ev hapsi cezasını çeken Ronaldinho'nun cezaevinde olduğu gibi kaldığı otelde de yaptıkları haber olmaya devam ediyor.

Hotel Palmaroga'nın müdürü Emilio Yegros'tan futbol topu ve oynamak için bir oda isteyen 40 yaşındaki Brezilya'nın bu talebi olumlu karşılandı.

450 METREKARE ODA VERİLDİ

"Ronaldinho sıcaklığını kaybetmemiş, sürekli espriler yapıyor" diyen otel müdürü kendisine 450 m2'lik bir salon verdiklerini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle geceliği 87 Pound olan suitte kalan Ronaldinho ve ağabeyi oda servisi, jakuzi ve 55 inç TV'nin yanı sıra 1 ay kalacakları odada Paraguay nehrinin manzarasına bakan balkona sahip.

Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
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