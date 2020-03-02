: Romanya'da 100 araçlık ihale Türk şirketin

02.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:46

Türkiye'nin ilk raylı sistem aracı ihracatçısı Bozankaya, geçtiğimiz yıl iki önemli ihale kazanmıştı. Romanya'daki bu ihalelerinden ilki Iaşi şehri için 16 adet alçak tabanlı tramvay üretimiydi. İlk projede 34 aylık sürede üretilecek 30 metre uzunluğundaki araçlar 5 modüllü ve yaklaşık 270 yolcu kapasitesine sahip. Bir diğer proje ise başkent Bükreş'te yapıldı ve Bozankaya, 100 adetlik troleybüs ihalesini kazanmıştı.

44,5 MİLYON EUROYA KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yapılan 100 araçlık dev ihaleyi Bozankaya, 44,5 milyon euro yani bugünkü kurla 310 milyon TL ile kazanmış ancak süreç tıkanmıştı. Bükreş'teki ihale ile ilgilenen bir başka şirket olan Polanyalı Solaris süreci mahkemeye götürdü. Önceki gün Bükreş Temyiz Mahkemesi kararını açıkladı ve Polonyalı Solaris'in ihaleye yaptığı itirazı reddetti. Mahkemenin aldığı karar, kesin karar olarak tanınıyor ve Türk şirketi bu süreçle teslimatlara da başlayabiliyor. Bozankaya'nın aldığı ihalede troleybüsler 96 yolcu ve 24 koltuk kapasitesine sahip.

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