Roman Neustadter'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

09.08.2019 19:30

Fenerbahçe'den ayrılan Rus futbolcu Roman Neustaedter, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajla veda etti. Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Çok teşekkürler Fenerbahçe ailem, siz her zaman benim kalbimde olacaksınız! Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKMIŞTI

Dinamo Moskova ile sözleşme imzalayan 31 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 31 maça çıkmıştı.

Kaynak: DHA