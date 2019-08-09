Roman Neustadter'den Fenerbahçe'ye veda mesajı
Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'ya transfer olan Roman Neustadter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.
Fenerbahçe'den ayrılan Rus futbolcu Roman Neustaedter, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajla veda etti. Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Çok teşekkürler Fenerbahçe ailem, siz her zaman benim kalbimde olacaksınız! Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.
GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKMIŞTI
Dinamo Moskova ile sözleşme imzalayan 31 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 31 maça çıkmıştı.