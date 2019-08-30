Roma'dan Kolarov ve Başakşehir açıklaması

İtalya Serie A ekibi Roma'nın Başkan Yardımcısı Mauro Baldissoni, aynı grupta yer aldıkları Medipol Başakşehir eşleşmesi ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kolarov konusunda açıklamalarda bulundu.

30.08.2019 18:51
Roma'dan Kolarov ve Başakşehir açıklaması

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için Monaco'ya gelen Baldissoni, değerlendirmelerde bulundu.

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldıkları J Grubu'nda seri başı oldukları için grubun favorisi olduklarını belirten Baldissoni, "Fakat grupta eğer en iyi takımsanız bunu çıkıp oynayıp gösterecekseniz." dedi.

CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI

Baldissoni, Başakşehir genç bir takım olduğunu belirterek, "Cengiz eski takımıyla karşılaşma fırsatı bulacak. Bence eski takımına karşı oynamaktan o da mutlu olacak" diye konuştu.

Başakşehir ile daha önce Avrupa'da karşılaşmadıklarını anımsatan Baldissoni, Türk ekibine karşı yapacakları maçları merakla beklediklerini kaydetti.

"KOLAROV'UN AYRILACAĞINI SANMIYORUM"

Baldissoni, Aleksandar Kolarov için Fenerbahçe'den resmi teklif alıp almadıklarına ilişkin ise bu konuda yorum yapamacağını söyleyerek, "Kişisel olarak Kolarov'un İstanbul'a gideceğini düşünmüyorum. Ama transferin bitmesine sadece 3 gün kaldı. Bunun durumunu yakında öğreneceksiniz." şeklinde konuştu.

Roma'dan Kolarov ve Başakşehir açıklaması
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)

  • MİSAFİR SANATCİ:
    Birakin kolarovu gustavoyu alin gerisi hikaye alsinlar tursu yapsinlar kolarovu fb aptal degil sozlesmesi bitmek uzere olan adama 5 milyon euro vermek. . . . . . . . . . . .
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • KEMAL:
    Adamlar çok uyanık bizimkiler olsa çoktan vermişti hem olmaz diyor hemde 3 gün kaldı yani son güne kadar ne kadar fazla sattık hesabı adamlar yaşlı kolarovun suyunun suyundan bile para kazanmak derdinde
    Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.