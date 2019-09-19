Robinho hapse girmemek için Roma'ya gitmedi!

19.09.2019 17:33

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile karşı karşıya gelecek olan Başakşehir, yıldız oyuncusu Robinho'yu İtalya'ya götürmedi. Brezilyalı futbolcunun Çizme'ye götürülmemesiyle ilgili olarak İtalyan basını, flaş bir iddiada bulundu.

9 YIL HAPİS CEZASI ALDI

İtalya'da hakkında çıkan bir mahkeme kararı nedeniyle Robinho, kendini kadrodan çıkardığı ve İtalya'ya gitmediği öğrenildi. Robinho için İtalyan yargısı, 2017'de tecavüz suçundan dokuz yıl hapis cezası kararı vermişti. Yıldız futbolcunun bu mahkeme kararına itiraz ettiği ancak bunun henüz hükme kavuşmadığı için, riske girmek istemeyerek ülkeye ayak basmamayı tercih ettiği belirtildi.

2013'TE İTALYA'DAN AYRILDI

İtalyanlar, Başakşehirli futbolcunun bu yüzden başına gelecek bir olumsuzluğu önlemek adına kulübüyle anlaşarak, Çizme'ye gitmediğini dile getirdiler. O dönem Milan'da forma giyen Robinho'nun 2013'te yaşanan olayın ardından İtalya'dan ayrıldığı, o tarihten sonra da ülkeye uğramadığı hatırlatıldı. Robinho Milan'dan sonra Brezilya'da Santos ve Atletico Mineiro, Çin'de Guangzhou Evergrande, Türkiye'de Sivasspor ve Başakşehir formaları giymişti.

(Fotomaç)