Robinho'dan Transfer Açıklaması: Dönmek İsterim

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de takımının ilk golünü atan Robinho, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili konuşan deneyimli futbolcu, Santos'ta eski teknik direktörünün göreve gelmesi halinde kendisinin de Brezilya'ya geri dönerek Santos forması giyebileceğini belirtti.

"EMERSON'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Santos'ta eski teknik direktörü Emerson Leao'nun göreve gelmesi halinde kendisinin de ülkesine geri dönebileceğini belirten yıldız futbolcu, "Eğer eski hocam Emerson Leao, Santos'a dönerse, kariyerim bitmeden ben de Santos'a dönmek isterim. Emerson'a çok şey borçluyum. Kariyerim için önemli insanlardan biri. Şu anda Türkiye'de şampiyonluğa gidiyoruz. İnşallah şampiyon olacağım." ifadelerini kullandı.

Başakşehir ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lgi'de 24 maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)