Roberto Carlos'tan mesaj var: Fenerbahçe taraftarıyla kavuşacağız

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Roberto Carlos, "Şu an Real Madrid'de bir görevim var ama bir gün Fenerbahçe taraftarıyla kavuşacağız" dedi.

4.08.2019 11:01
Roberto Carlos'tan mesaj var: Fenerbahçe taraftarıyla kavuşacağız

Fenerbahçe'yi Audi Cup'ta yalnız bırakmayan Roberto Carlos, Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'na konuştu. Carlos, "Fenerbahçe benim için çok özel. Şu an Real Madrid'de bir görevim var ama bir gün Fenerbahçe taraftarıyla kavuşacağız" dedi.

CARLOS'TAN TRANSFER VURGUSU

Brezilyalı futbol adamı, "Fenerbahçe yapılacak transferlerle çok daha iyi bir takım olacaktır. Özledikleri şampiyonluğa kavuşacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

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