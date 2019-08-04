Roberto Carlos'tan mesaj var: Fenerbahçe taraftarıyla kavuşacağız
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Roberto Carlos, "Şu an Real Madrid'de bir görevim var ama bir gün Fenerbahçe taraftarıyla kavuşacağız" dedi.
Fenerbahçe'yi Audi Cup'ta yalnız bırakmayan Roberto Carlos, Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'na konuştu. Carlos, "Fenerbahçe benim için çok özel. Şu an Real Madrid'de bir görevim var ama bir gün Fenerbahçe taraftarıyla kavuşacağız" dedi.
CARLOS'TAN TRANSFER VURGUSU
Brezilyalı futbol adamı, "Fenerbahçe yapılacak transferlerle çok daha iyi bir takım olacaktır. Özledikleri şampiyonluğa kavuşacaklarına inanıyorum" diye konuştu.
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