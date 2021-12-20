Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

RİZE (İHA) - Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında yapımı devam eden belediye bloklarının inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor.

Rize'de dolgu alanında deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle kendiliğinden yıkılacak duruma kadar gelen binalar, işletme sahiplerinin boşaltma işleminin ardından 5 Mart itibariyle yıkılmaya başlandı. Binaların ne kadar vahim durumda olduğu ise o günlerde yapılara iş makinelerinin tek dokunuşu ile kağıt gibi dağılmasıyla gün yüzüne çıktı. Maket gibi yere yığılan binaları film sahnesi gibi izleyen Rizeliler ise hayrete düşmüştü.

Yıkım işlemlerinin ardından ise Rize Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi kapsamında yapılacak 404 ofis ve 133 iş yeri inşaatı start aldı. Kısa sürede yükselen binalar yıkımdan önce de olduğu gibi Rize'nin ticaretinin kalbi olmak için gün sayıyor.

"Fore kazık seddi örüldü"

Deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle boşaltıldıktan sonra yıkımı gerçekleşen binaların yerine ise yapılacak yeni bloklar için ince elenip sık dokundu. Önceki yapılar gibi yapılacak binalarında deniz suyundan etkilenmemesi için alanda adeta fore kazık seddi örüldü. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise o günlerde bu durumu "Asıl önemli olan sağlam bir zemine ulaşabilmek için yaklaşık deniz tarafında 26, kara tarafında 16-14 metreye kadar fore kazıklar çakılarak ve özel beslemelerle, korumalarla beraber hem deniz altından gelebilecek suyu hem de yandaki yer altı sularından korunmak için güzel bir çalışma yapıldı" ifadeleriyle dile getirmişti.

1 blok 5 kat 1 blok 2 kat yükseldi

Henüz Mart ayında gerçekleşen yıkımların hemen arıdan başlayan inşaat ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçekleşen inşaatta zemine çakılan fore kazıklar için uzun zaman harcanmasına rağmen binalar hızla yükselmeye devam ediyor. İnşaatta yapılması planlanan bloklardan 1'i 5 kat yükselmişken diğeri ise 2 kat yükseldi. - RİZE