Rize'nin ilk AVM'sinin açılışında yoğun kuyruklar oluştu - Haberler Ekonomi
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Rize'nin ilk AVM'sinin açılışında yoğun kuyruklar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Rize'nin ilk AVM'sinin açılışında yoğun kuyruklar oluştu

Rize şehir merkezindeki ilk Alışveriş Merkezi'nin (AVM) açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterince kapıda uzun kuyruklar oluştu.

RİZE (İHA) - Rize şehir merkezindeki ilk Alışveriş Merkezi'nin (AVM) açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterince kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Çaykur Rizespor'un eski stadı olan Atatürk Stadının yıkılmasıyla oluşan alanda 2016 yılında temeli atılan Alışveriş Merkezi inşaatının tamamlanmasının ardından bugün itibariyle hizmete açıldı. Rize'nin ilk ve tek AVM'sine girmek için Rizeliler metrelerce uzunluktaki kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Yerel sanatçıların verdiği konserlerle gerçekleşen açılışın adından Korona virüs salgını nedeniyle HES kodları kontrol edilen vatandaşlar tek tek AVM'nin içerisine alındı. Şehir merkezinde olan AVM'nin yeri çok tartışılsa da vatandaşların gösterdiği ilgi gözden kaçmadı. - RİZE

Rize'nin ilk AVM'sinin açılışında yoğun kuyruklar oluştu

Rize'nin ilk AVM'sinin açılışında yoğun kuyruklar oluştu

Rize'nin ilk AVM'sinin açılışında yoğun kuyruklar oluştu

Rize'nin ilk AVM'sinin açılışında yoğun kuyruklar oluştu

Rize'nin ilk AVM'sinin açılışında yoğun kuyruklar oluştu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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