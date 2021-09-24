'Emre Belözoğlu, Rize'yi çalıştıracak' haberine Başkan Tahir Kıran'dan olay cevap: Tesise sokmam - Haberler Spor
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"Emre Belözoğlu, Rize'yi çalıştıracak" haberine Başkan Tahir Kıran'dan olay cevap: Tesise sokmam

Haberler.com - Haberler | Spor

Emre Belözoğlu'nun Rizespor'un başına geçeceği söylentileri sert şekilde yalanlandı. Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Bu tesislerin kapısından içeri sokmam. Benim düşüncemde ve benim kulübümde yeri yok. Bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam" dedi.

Ajansspor'un aktardığı habere göre; Çay TV'ye konuşan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Emre Belözoğlu ismine kapıyı sert şekilde kapattı.

Rize Başkanı Tahir Kıran'dan olay Emre Belözoğlu sözleri: Bu kapıdan içeri giremez

"BAŞAKŞEHİR MAÇINI UNUTMADIM"

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok, Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam" açıklamasında bulundu.

'Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak' haberine Başkan Tahir Kıran'dan olay cevap: Tesise sokmam

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/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (4)
vedat cici :güldüm allahda seni güldürsün başkan :)
Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
Rıdvan Şeker:OLA KİZAYİDUM SAĞA AMA HA BU DEDUKLERUN DOĞRİ İSE ARTUK KİZMAYACAĞUM. ADAMSUN ADAM HA O NE İDUĞİ BELLİ OLMEEN HERİF ALİNURMİ HİÇ.
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
haksız mıyım:çok zorlama ağız yapıcam diye ... UŞAĞUMMMM
0 0 Yayından Kaldır
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Haber: 'Emre Belözoğlu, Rize'yi çalıştıracak' haberine Başkan Tahir Kıran'dan olay cevap: Tesise sokmam - Haberler Spor
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