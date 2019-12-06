Riza Durmusi Nice'e kiralandı

06.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:41

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Lazio'nun sol beki Riza Durmisi, sürpriz bir transfere imza attı. Durmisi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anlaşmaya vardı.

Nice Kulübü'nden yapılan açıklamada Durmisi'nin ocak ayından itibaren kadroya katılacağı ve satın alma opsiyonlu kiralık olarak Fransız ekibinin formasını giyeceği belirtildi.

25 yaşındaki Riza Durmusi, sakatlığı geçmesine karşın Lazio ile bu sezon herhangi bir maçta forma giyemedi.