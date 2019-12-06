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Riza Durmusi Nice'e kiralandı

Lazio forması giyen Riza Durmusi'nin yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Durmisi, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

06.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:41
Riza Durmusi Nice'e kiralandı

'nin transfer gündeminde yer alan 'nun sol beki Riza Durmisi, sürpriz bir transfere imza attı. Durmisi, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anlaşmaya vardı.

Nice Kulübü'nden yapılan açıklamada Durmisi'nin ocak ayından itibaren kadroya katılacağı ve satın alma opsiyonlu kiralık olarak Fransız ekibinin formasını giyeceği belirtildi.

25 yaşındaki Riza Durmusi, sakatlığı geçmesine karşın Lazio ile bu sezon herhangi bir maçta forma giyemedi.

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