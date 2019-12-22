: Rıza Çalımbay, Pato iddialarına cevap verdi!

22.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:53

Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay mücadele sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalımbay, "Kesinlikle 3-4 transfer lazım bize. İkinci yarı lig asıl o zaman başlayacak. Yönetimimizle konuştuk nereye ihtiycımız varsa bakacağız ama üst düzey olmayacak, dengeler bozulmayacak" dedi.

"BU HAFTA OTURUP BAKACAĞIZ"

Deneyimli hoca, muhabirin, "Pato, Sivaspor'a geliyor mu?" sorusuna ise "Şu anda kimse yok, bu hafta oturup bakacağız" yanıtını verdi. Bilindiği üzere Brezilya basını, Sivasspor'un Pato ile görüşmelere başladığını yazmıştı.

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