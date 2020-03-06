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Rıza Çalımbay, Fatih Aksoy'un sezon sonunda Beşiktaş'a dönebileceğini söyledi

Demir Grup Sivasspor formasıyla başarılı bir performans gösteren Fatih Aksoy için hocası Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un sezon sonunda Beşiktaş'a dönebileceğini söyledi.

06.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:13
Rıza Çalımbay, Fatih Aksoy'un sezon sonunda Beşiktaş'a dönebileceğini söyledi

'ın Demir Grup 'a kiraladığı Aksoy'un gelecek sezonda siyah-beyazlı takıma dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor'da özellikle bu sezon büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak teknik direktör açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNDA BEŞİKTAŞ'A DÖNEBİLİR"

Rıza Çalımbay, Fatih Aksoy ile ilgili açıklamasında "Sözleşmesi bitiyor, dönebilir. Şu anda burada çok iyi bir çıkış yaptı. Beşiktaş, Fatih Aksoy'dan yararlanabilir, yararlanmaması için bir durum yok." ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Çalımbay, Fatih Aksoy'un sezon sonunda Beşiktaş'a dönebileceğini söyledi
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