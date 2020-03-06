Rıza Çalımbay, Fatih Aksoy'un sezon sonunda Beşiktaş'a dönebileceğini söyledi

06.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:13

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy'un gelecek sezonda siyah-beyazlı takıma dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor'da özellikle bu sezon büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNDA BEŞİKTAŞ'A DÖNEBİLİR"

Rıza Çalımbay, Fatih Aksoy ile ilgili açıklamasında "Sözleşmesi bitiyor, dönebilir. Şu anda burada çok iyi bir çıkış yaptı. Beşiktaş, Fatih Aksoy'dan yararlanabilir, yararlanmaması için bir durum yok." ifadelerini kullandı.

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