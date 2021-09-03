Riquelme, Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti
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Riquelme, Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin kısa süre içinde Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti. Riquelme, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya gitti. Kazanamazlarsa hayatta kalamazlar. Messi o zaman Barcelona'ya döner ve orada emekli olur" dedi.

Lionel Messi ile Arjantin Milli Takımı'nda birlikte top koşturan efsane orta saha Juan Riquelme, yıldız futbolcunun kariyeri hakkında önemli tahminler ortaya attı.

Riquelme, Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti

"TADINI ÇIKARSIN"

Messi'nin Devler Ligi'ni kazanmak için gittiğini söyleyen Riquelme, "Paris'teki zamanın tadını çıkarsın. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazlarsa hayatta kalamazlar. Önümüzdeki sezon Barcelona'ya dönecek ve orada emekli olacak" dedi.

LA LİGA İZİN VERMEDİ

Lionel Messi, ayrılırken "Bu veda hiç aklımda yoktu. Geçen sezon bunu istemiştim ama buna hazır değilim. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir gün geri döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Riquelme, Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti
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